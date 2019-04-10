BAL 8'inci Grup'ta maç fazlasıyla en yakın takipçisi Yıldırım Belediyespor'un 3 puan önünde 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Somaspor, pazar günü deplasmanında Gülbahçespor'u yenmesi halinde sezonu zirvede tamamlamayı garantileyip bitime 1 hafta kala adını Play-Off'a yazdıracak. Son haftayı bay geçecek Somaspor, ikili averajda Yıldırım Belediyespor'dan üstün durumda. Diğer Manisa temsilcileri Salihli Belediyespor ve Urganlıspor ise kümede kalma mücadelesi veriyor. Somaspor'un 3'üncü Lig'e çıkması durumunda statü gereği bu 2 takımın lige tutunma şansı artacak.

Grupta İzmir'i temsil eden 3 takım ise ilk 5'te yer almalarına rağmen kümede kalma savaşı veriyor. Maç fazlası bulunan 43 puanlı 3'üncü sıradaki Çiğli Belediyespor'u 39'ar puanla Ödemişspor ve İzmirspor takip ediyor. İzmir temsilcileri arasında sezonu en üst sırada tamamlayacak kulüp kümede kalacak, ikinci sırada yer alacak ekip baraj maçı oynarken, son sırada kalacak takım lige veda edecek. BAL 9'uncu Grup'ta lider Belediye Derincespor'un 1 puan gerisindeki 50 puanlı zirve takipçisi Aliağa Futbol, yarışı ilk sırada bitirmek için ter dökecek. Aliağa'nın sezonu lider bitirip Play-Off'tan 3'üncü Lig'e çıkması halinde Bornova Yeşilova ligde kalacak. Aksi durumda Yeşilova, yerel amatör ligden gelecek takımla baraj maçına çıkacak.

BAL 7'nci Grup'ta ise Aydın'ı temsil eden 4 takımdan Sökespor ligde kalmayı garantilerken, Aydınspor 1923 baraj maçı oynayacak. Didim Belediyespor ve Kuşadasıspor ise küme düştü. Denizli temsilcileri arasında Tavas Birlikspor'un küme düşmesi kesinleşirken, 32 puanlı Kale Belediyespor ile 29 puanlı Serinhisarspor arasında üst sırayı alacak takım kümede kalacak, diğer ekip baraj maçı oynayacak. Muğla kulüplerinden 24 puanlı Yatağanspor ve 23 puanlı Ortaca Belediyespor da lige tutunma savaşı veriyor. Üst sırada yer alacak Muğla temsilcisi ligde kalacak, diğeri ise baraj müsabakası oynayacak. İki Muğla ekibinden birinin son 2'de yer alıp direkt küme düşmesi halinde diğer takım baraj maçı oynamadan kümede kalmış olacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)