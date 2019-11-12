Malatya İdmanyurdu'nda teknik heyet değişikliğinden sonra baş gösteren düşüş bu hafta da devam etti.

Arzuladığı sonuçları bir türlü alamayan sarı-lacivertli kulüp, 8 hafta sonunda topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Malatya ekibi, İsmail Tekin yönetiminde çıktığı 5 maçtan biri hükmen olmak üzere 2 galibiyet elde etti. Malatya ekibi geçen hafta deplasmanda Siverek Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Malatya İdmanyurdu ligin 9. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek.

Sezona ekonomik sıkıntılarla başlayan Pütürge Belediyespor ise sahasında Kilis Belediyespor ile berabere kalarak 0 olan puanını 1'e yükseltti. Teknik adam istifaları sonucu yoluna antrenörsüz devam eden Malatya temsilcisinin grupta elde ettiği tek 3 puan kulübe verilen cezadan dolayı silinmişti. Pütürge Belediyespor, 8 haftası geride kalan 2. Grup'ta 1 puanla 11. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar, ligin 9. deplasmanda Sürsürü Belediyespor ile karşılşacak.

İHA