BAL’da 483 koronavirüs vakası!

Amatör futbolcular, liglerin başlamasını dört gözle bekliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıldan fazla süredir oynanamayan Bölgesel Amatör Ligi’nin 17 Nisan’da başlayacağı açıklanmıştı. Ancak salgının hız kazanması nedeniyle TFF Sağlık Kurulu, ligin başlangıç tarihini mayıs ayının sonuna ertelemişti. Tüm Türkiye’de 52 grupta 266 takımın mücadele edeceği BAL’da lisanslı 3253 futbolcu bulunuyor. Bu oyunculardan 483’ünün koronavirüs testinin pozitif çıktığı, 39 futbolcunun ise hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

100 oyuncudan 15’i

Erteleme kararının da bu nedenle alındığı öğrenildi. Her 100 futbolcudan 15’inin virüse yakalandığı BAL’daki durum TFF Sağlık Kurulu tarafından yakından takip ediliyor. Eğer salgın hız keserse, planlandığı gibi mayıs ayının son haftasında ligde ilk düdük çalacak.



