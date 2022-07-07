Bala Town - Sligo Rovers maçı iddaa oranları!

Geçtiğimiz sezonun 22 maçlık ilk kısmını 34 puanla tamamlayan Bala Town, devamındaki "Şampiyona Play-off'ları" dediğimiz kısımda fırtına gibi esmiş ve sene sonunda 59 puanla lig ikincisi olmuştu. Son noktayı da 11-0'lık Penybont galibiyetiyle yapmışlardı... Geçen sezonun başında, yine bu turda Kuzey İrlanda'dan Larne'ye elenip Avrupa'ya çok erkenden nokta koymuşlardı. Avrupa kupalarında ikinci ön elemeden öteye gidebilmiş değiller; pandemi sezonunda Malta'dan Valletta'yı eleyip Standard Liege engeline takılmışlardı. 36'lık Chris Venables ve David Edwards önderliğinde oynuyorlar. Biri orta alanda, diğeri hücumda takıma liderlik ediyor. İspanyol kökenli Lassana Mendes de dikkat çekici. Geçen sezonu 14 golle noktalayan Dean Ebbe, Crusaders'e gitti.

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İrlanda Premier'de 2021 yılını üçüncü tamamlayıp UEFA Konferans Ligi vizesi alan Sligo Rovers, yeni sezonda 22 haftayı 32 puanla beşinci sırada geçti. Ligdeki son 3 maçlarında sadece 1 gol yediler, 7 puan toplayıp formda bir görüntü sergilediler. Savunmanın bel kemiği, kaptan Garry Buckley son 2 lig maçını kaçırdı ancak Bala Town karşısında sahada olması bekleniyor. İskoçya'da Falkirk ve Hearts formaları giyen Aidan Keena, Max Mata ile birlikte takımın en önemli golcüleri olarak öne çıkıyor. Keena 11 gol atarken, Mata 6 gol katkısı (4 gol - 2 asist) verdi. Geçtiğimiz hafta sonu Shelbourne engelini 3-1 geçerken yine bu iki isim ön plandaydı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bala Town geçtiğimiz sezonun son bölümünü iç sahada 9 maçlık yenilgisiz seriyle noktalamıştı.

- Sligo Rovers'ın deplasmanda oynadığı son 4 maçın tamamında ilk yarıları 0-0'la geçildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS3 olarak iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sligo Rovers kazanır" oldu! %41'lik kesim kadro kalitesi daha ağır basan Sligo Rovers'ı ilk maçta galibiyete daha yakın görüyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.