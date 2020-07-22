BAL Kulüpleri isyan bayrağını açtı

BAL Ligi kulüpleri isyan bayrağını açtı... TFF’nin Riva’daki tesislerinin önünde gerçekleştirilen organizasyona, Adıyaman 1954, Ceyhanspor, Çengelköyspor, Kütahyaspor, Siirt Özel İdare, Tekirdağspor, Edirnespor, Isparta 32, Karaman Belediyespor, DSİ Karedenizspor ve Erzincan Ulular kulüplerinin temsilcileri katıldı. Kulüp temsilcileri adına konuşan Adıyaman 1954 Kulübü Başkanı Sait Aybak, “TFF’nin BAL organizasyonları hakkında vermiş olduğu haksız, hukuksuz kararın adil ve adaletli olması için buradayız” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Adaletsizliğe çözüm...’

“İkinci sıradaki takımların liderle arasında 1 puan, 2 puan, 3 puan olmasına rağmen bunları görmeyip, hiç sayıp, büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır. Süper Lig , TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile ilgili karar alınırken bütün kulüplerin görüş ve önerisine başvurulurken, bizler 100’den fazla kulüp olarak görüş ve önerilerimizi sunmak için randevu talep etmemize rağmen karşılık bulamadık. Bu adaletsizliğe bir çözüm bulunmalı