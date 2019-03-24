BAL 7.Grup, Aydınspor 1923:1 - Sökespor:0

Bölgesel Amatör Lig 7.Grup 23.hafta karşılaşmasında kendi evinde Sökespor’u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibini, 1-0 mağlup etti.

24 Mart 2019, Pazar 17:26
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BAL 7.Grup, Aydınspor 1923:1 - Sökespor:0

Stat: Adnan Menderes 

Hakemler: Alper Cesur xx, Mahmut Uncu xx, Murat Şimşek xx 

Aydınspor 1923:Alper xx, Hasan Erdi xx, Ahmet xx, Artun xx, Erdal xx, Beşir xx, Devlet xx, Diouf xx (Ömer Dk 90 ?), Arif xx, Umutcan xx(Emre Kılıç dk.79 x), Sani x (Yavuz dk.68 x) 

Sökespor: Mert x, Ahmet x, Aykut, Aykan x, Serkan (Mehmet dk80 x), Ergin x (Bilal dk.45 x), Recep x, Tolga x, Timurcan x (Salih Dk 90 ?), Emre x, Coşkun x, 

Sarı Kart: Sani, Erdal, Diouf (Aydınspor 1923) Ergin, Coşkun, Emre, Tolga (Sökespor) 

Goller: Dk 40 Hasan Erdi (Aydınspor 1923) 

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