Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor

EURO 2020 A Grubu’ndaki ilk maçında Roma’da İtalya’ya 3-0 kaybeden A Milliler, 2’nci maçında bu akşam TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Tüm biletlerin tükendiği maçta A Milli Takım ’ı desteklemek için başkent Bakü’ye gelen Türk taraftarlar ile Bakü’de yaşayan vatandaşlar, heyecanla maç saatini beklemeye başladı. A Milli Takım’a güvenleri tam olan vatandaşlar, ay-yıldızlıların Galler’i mağlup edeceği görüşünde. Formalarını giyip, bayraklarını alarak sokaklara çıkan taraftarlar, tüm Bakü’yü kırmızı-beyaza bürüdü.

Öte yandan dualarla Türkiye’yi desteklediklerini belirten Azerbaycanlı vatandaşlar da kardeş ülkenin zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağına emin olduklarını söyledi.

DHA