Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Arsenal'i 4-1 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu. Türkiye Olimpian Derneği Başkanlarından ve TMOK üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, Bakü’de oynanan UEFA Avrupa Ligi finali nedeni ile takımlardan ziyade Azerbayca’ın sportif başarılarını dile getirdi. Öztek, "Bu yarışmalar için şüphesiz yüksek seviyeli bir organizasyon gerçekleşti. Çünkü Azerbaycan, 25 yıldır çok sayıda uluslararası toplantı, organizasyon ve dünya çapında yarışmalara ev sahipliği yaptı ve hepsinden de yüzünün akı ile çıktı" dedi.

"Türkiye’den de çok sayıda seyirci gitmekte"

Öztek, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan’da yapılan pek çok şampiyonaya özellikle futbol maçlarına Türkiye’den de çok sayıda seyirci gitmekte. Bun da Azerbaycan’ın Türkiye’ye uyguladığı sadeleştirilmiş vizenin önemi büyük. Bunun yanı sıra konaklamada da sıkıntı çekilmemekte. Bu yarışma için dünyanın pek çok yerinden seyirci kitleleri Bakü’yü doldurdu. Olimpik stadyumu, olimpik tesis ve konaklama yerleri ile Bakü, en kısa zamanda Olimpiyatlara da aday üyeliğinde pek çok ülkeyi geride bırakacağına eminim. 2015 yılında ilk kez düzenlenen Avrupa Oyunları, Ardından Bakü caddelerini inleten Formula 1 otomobilleri, daha sonra İslami Dayanışma oyunları ile Kafkasların yıldızı Azerbaycan sporun her dalında 2000'li yıllardan bu tarafa 40 kadar organizasyon düzenleyerek, çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da sırada. Bu organizasyonlar en az 50 ülkenin katılımı ile önemli kültürel, sosyal ve turistik tanıtımları gerçekleştirdi. Bakü’ye renk kattı."

İHA