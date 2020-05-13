Bakla Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde yetişir. Taze fasulyeye bezeyen bir görünüme sahiptir. Haziran ve mayıs aylarında tam olarak olgunluğa erişir. Taze fasulye gibi yemeği pişirilen ve semtlerde bulunan pazarlarda uygun fiyata satılan bir bitkidir. Kış mevsiminde kuru fasulyede olduğu gibi çekirdeklerinin çıkarılmış hali kullanılır. Kuru bakla ile kuru fasulye gibi yemek pişirilebilirken, bir meze olarak da fava yapılabilir. Bakla mineral, vitamin ve protein açısından kırmızı ete çok yakın değerlere sahiptir. Et yemeyen kişiler et tüketerek alacakları vitamin, mineral ve proteini bakla tüketerek kolayca alabileceklerdir. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği ve kanser oluşumunu önlediği gibi çok sayıda faydası bulunur.

Baklanın faydaları neler?

İdrar söktürücü özelliğe sahip olan bakla sıklıkla idrara çıkartır ve bu şekilde idrar yolarında meydana gelmiş olan enfeksiyonların giderilmesi sağlanır. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyonu da düşürmektedir.

Fazla miktarda demir ve kalsiyum içermesi ile demir eksikliğine bağlı olarak gelişen anemi gibi hastalıkların iyileşmesini sağlar. İçerdiği kalsiyum nedeni ile kemik erimesi rahatsızlığını da önlemektedir.

İçerdiği yüksek lif oranı ile bağırsaklar ve sindirim sistemi için oldukça önemli olan bir besindir. Sıkça bakla tüketmek bağırsak sorunlarının giderilmesine ve kolon kanserinin önlenmesine yardımcı olur.

Bağırsaklarda oluşturduğu düzen ile gaz oluşumu ve karın ağrısını giderir.

Siyatik ve romatizmaya iyi gelir.

Bakla böbreklerde iyi gelmektedir ve böbrekte oluşan ağrıların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Kadınların rahimleri ile ilgili olan çok sayıda hastalığa da iyi geldiği düşünülmektedir. Kadınlarda meydana gelen vajinal akıntıların zaman içinde azalmasını sağlar.

Kan şeker düzeyini kontrol eder ve düzenler. Bu şekilde kolesterollüde dengeleyerek kalp damara sisteminin sağlığı için oldukça iyi bir besindir.

İçerdiği lutein maddesi ile göz sağlığını olumlu yönde etkiler ve yaşlanmaya bağlı olarak meydan gelen görme sorunlarının önene geçmeye yardımcı olur.

Baklanın haşlanmasının hemen ardından ezilmesi ve püre haline getirilmesi ile deride meydana gelmiş olan herhangi bir sorun için kullanılabilir. Bu şekilde derideki problemin giderilmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemi her insan için fazlası ile önemlidir. Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu dönemlerde bolca vitamin, mineral içerdiği için bakla tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bakla böbreğe ve cinselliğe faydalı mı?

Bakla içinde bulundurduğu lifler, antioksidanlar, mineraller, vitaminler ile böbrekler için fayda sağlayan doğal ve güzel besinlerden birisidir. Bakla tüketmek böbreklerin olduğundan daha iyi çalışabilmesine, böbrekte oluşmuş olan kumların zaman içinde hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırılabilmesini sağlar. Böbrekleri olduğundan çok daha iyi çalıştırdığı idrar söktürücü etkisi bulunur Bu da idrar yollarının temizlenmesine ve idrar yollarında meydana gelmiş olan enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olunur. Hemoroit ve kabızlık gibi çeşitli rahatsızlıklarında önüne geçilmesini sağlar. Bakla içerdiği mineral ve vitaminler ile hem cinsel isteği arttır hem de cinselliğin kalitesini arttırmaktadır.

Baklanın iyi geldiği şeyler neler?

Bakla içerik olarak çok zengin bir besindir. Taze olan bu baklanın çok sayıda iyi geldiği hastalık bulunur.

Bakla serbest radikaller ile savaşmaktadır. Vücudun çeşitli hastalıklara karşı dirençlerini düşüren serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır. Manganez ve antioksidan içerikleri kanseri ve kanser gibi hücrelere zarar veren diğer radikaller ile savaşır.

Bakla tüketerek osteoporozu önlemek mümkündür. Özellikle yaşı ilerleyen kadınlarda meydana gelen kemik erimesine iyi gelen kalsiyum, manganez gibi minerallere sahip olan bakla osteoporozu önler. Özellikle çocukluk çağlardan itibaren düzenli olarak bakla tüketmek etkiyi daha çok arttırır.

Bakla zihinsel sağlığın korunmasına da yardımcı olur. Dinginlik, rahatlama sağlar. İçerdiği tirptofan ile zihinsel olarak rahatlama sağlayarak kişinin uyku problemlerinin düzenlenmesine de yardımcı olur. Beynin sağlıklı gelişmesi, duyusal ve ruhsal kontrolde etkilidir.

Özellikle son senelerde 50 yaş ve üzeri olan çok sayıda kişide Parkinson hastalığı ortaya çıkmaktadır. Parkinson hastalığının belirli bir tedavisi yoktur fakat bakla içerdiği fosfor, magnezyum ve demir ile Parkinson hastalığının oluşumunu önlemeye yardımcı olur.



