Bakken Bears-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 85-86

Kırmızı Ejderhalar mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Sam Dekker ve Oğuz Savaş; ev sahibi ekip ise Ryan Evans, Darko Jukic, Jarred Ogungbemi-Jackson, Tylor Ongwae ve Travis Taylor beşiyle başladı.

Bahçeşehir Koleji maça Jones ve Smith’in etkili oyunuyla başladı ve ilk üç dakikayı 7-3 önde geçti. Çeyreğin orta kısmında iki takım da skor üretiminde pek bir sıkıntı yaşamadı ve periyodun son 3 dakikasına 16-16’yla girildi. Çeyreğin kalan bölümünde de eşitlik bozulmadı ve maçın ilk dörtte birlik bölümü 23-23 eşitlikle geçildi.

İkinci çeyreğe iki ekip de hücumda biraz kısır başlarken Bahçeşehir Koleji’nin Berkay ve Kartal'ın elinden bulduğu üst üste iki üçlükle skor 31-25’e gelince ev sahibi takım, devrenin sonuna 6 dakika 36 saniye kala molaya başvurdu. Molanın ardından Dekker’la hücumdaki akışkanlığını sürdüren Kırmızı Ejderhalar, skorda 36-30 öndeyken ilk yarının bitimine 4 dakika 41 saniye kala mola aldı. Moladan iyi dönen taraf Bakken Bears olsa da Bahçeşehir Koleji devrenin son bölümünü iyi oynadı ve soyunma odasına 46-40 önde gitti.

İkinci yarıya iki takım da dengeli başlarken ilk üç buçuk dakikalık bölüm 50-46 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin orta bölümünde ev sahibi ekibin hızlı bir şekilde yakaladığı 5-0’lık seriyle skor 51-52’ye geldi ve Kırmızı Ejderhalar, periyodun bitimine 5 dakika 26 saniye kala molaya başvurdu. Moladan Solomon’un elinden bulduğu isabetlerle etkili dönen Bahçeşehir Koleji, çeyreğin son üç buçuk dakikasına 59-51 önde girdi. Periyodun son kısmında iki takım da dış atışlarla skor bulmaya çalışırken, maçın son dörtte birlik bölümüne 66-60 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle girildi.

Maçın son periyoduna iki takım da 5-5’le başladı ve ilk üç buçuk dakika 71-65 Kırmızı Ejderhaların liderliğinde geçildi. Maçın son 5 dakika 30 saniyesine girilirken skor 73-65’e gelince Bakken Bears molaya başvurdu. Mücadelenin son bölümünde ev sahibi ekip farkı kapamaya çalışsa da Bahçeşehir Koleji hata yapmadı ve sahadan 86-85’lik skorla galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelenin ardından Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak şu ifadelerde bulundu: ‘’Her iki takım için de ilk sekize kalmak için çok kritik bir maçtı. Zor bir deplasman olacağının farkındaydık. Basketbol anlamında istediğimiz her şeyi sahaya yansıtamasak da buradan galibiyet çıkartmış olmaktan ötürü çok mutluyuz. Bizi burada destekleyen Türk seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz.’’

İkinci turda oynadığı beş maçtan dört galibiyetle ayrılan Kırmızı Ejderhalar, grubun son maçında 9 Şubat Çarşamba günü ilk maçta mağlup olduğu Avtodor Saratov’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak ve maçı 6 sayı veya daha fazla bir farkla kazanması halinde çeyrek finale ‘’grup lideri’’ olarak yükselmeye hak kazanacak.



