Pek çok uluslararası organizasyonda önemli başarılar kazanan Duran, ultra trail branşının lider markalarından Merrell’ın ana sponsorluğunda koşacak. Duran, ismini Avrupa ve Alplerin en yüksek dağı Mont-Blanc’dan alan organizasyonda 300 km mesafeli PTL (Petite Trotte a Leon) dağ yarışında yer alacak.

Yarış öncesindeki hazırlıklarında sona yaklaştığını belirten Bakiye Duran, UTMB ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Bu tip yarışlara katılmak için sponsor desteği almak çok önemli”

“UTMB’ye katılacak Türk sporculardan biri olacağım için çok mutluyum. Türkiye’nin ilk kadın ultra atleti olarak Türk sporcularının yurtdışında koşabilmelerinin önünü açtığımı düşünüyorum. Böylece ülkemizden atletlerin de dünya genelinde çok uzun mesafeleri, çok farklı arazilerde başarıyla koşabileceğini kanıtlamıştım.

Şimdi kariyerimin en önemli yarışlarından birine daha katılacağım. 300 km mesafeli PTL yarışı, 25.000 metre tırmanış içeren parkuruyla ultra trail dünyasının en zorlu yarışları arasında gösteriliyor. Bu zorlu parkura hazırlanmamdaki destekleri için de Merrell Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Dünyanın en önemli ultra trail markalarından biri olan Merrell’ın desteği, benim için çok değerliydi. Merrell’ın bu alandaki uzmanlığı ve ürün desteği, yarış stratejime çok olumlu şekilde yansıyacak. UTMB’de ülkemi başarıyla temsil edeceğime ve önemli bir derece elde edeceğime inanıyorum.”

“Sonuç ne olursa olsun Bakiye Duran’ın performansıyla gurur duyuyoruz”

Bakiye Duran’ın yarışta göstereceği performansla ilgili şimdiden çok heyecanlı olduklarını belirten Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı ise görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Merrell’ın 40. kuruluş yılı olan 2021’de ülkemizdeki ultra trail projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Daha önce Olgar çatısı altında da gerçekleştirdiğimiz sporcu sponsorluklarımıza Merrell markamızla birlikte Bakiye Duran’a verdiğimiz destekle devam ediyoruz. Bakiye Duran, ülkemizin yetiştirdiği en önemli ultra atletlerden bir tanesi. Ülkemizin ilk kadın ultra trail atletine destek verdiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Umarım desteğimizle birlikte kendisi, ülkemizi gururlandıracak bir sonuca imza atacak. Ama UTMB’de elde edeceği sonuç ne olursa olsun kendisiyle gurur duyuyoruz.

Türkiye’deki ultra trail ailesine desteklerimiz çok farklı projelerle sürecek. 2021 yılında başladığımız Alanya Ultra Trail sponsorluğumuz 2022 yılında da devam edecek. Ayrıca Merrell’ın elit uluslararası atletlerini Türk sporcularla buluşturmayı ve yeni projeler üretmeyi de sürdüreceğiz.”

Bakiye Duran’ın kazandığı uluslararası başarılar

Samsun’da doğan ve Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Bakiye Duran, ülkemizin ilk kadın ultra atleti olmasının yanı sıra şu başarıları da elde etmişti:

* Avrasya Maratonu (Türkiye, 1989): Kadınlar birinciliği

* Avrupa 100 km Ultra Maraton Şampiyonası (Hollanda, 2000): Avrupa üçüncülüğü

* 100 km Pist Dünya Kupası (İtalya, 2003): Dünya üçüncülüğü

* 110 km Dünya Dağ Şampiyonası (İsviçre, 2003): Parkur rekoru

* 24 Saat Salon Dünya Kupası (Çekya, 2004): 178 km dünya üçüncülüğü

* 48 Saat Salon Dünya Kupası (Çekya, 2004): 241 km dünya dördüncülüğü

* Patagonya Expedition Adventura Challenge Dünya Kupası (Şili, 2006): 600 km dünya üçüncülüğü

* Kalhari Desert Extreme Ultra Maraton Dünya Kupası (Güney Afrika, 2012): 250 km birinciliği

* Himalayalar 100 km Dağ Ultra Maratonu (Nepal, 2013): Üçüncülük

* Namibya Desert Ultra Maratonu (Namibya, 2018): 250 km dördüncülüğü

* Likya Yolu Ultra Maratonu: 250 km kadınlar birinciliği

* İznik Ultra Maratonu: 120 km kadınlar birinciliği