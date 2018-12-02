3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde saat 12.00’de gerçekleşecek şölene Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Mete Spor Kulübü Onursal Başkanı Niyazi Mete’nin yanı sıra ünlü sanatçılar; Behzat Gerçeker, İsmail Hacıoğlu, Nuray Demirdağ, eski milli sporcular; Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Murat Erdoğan, Saffet Akyüz, İlyas Kahraman, milli tenisçiler; Marsel İlhan, Cem İlkel, Ergün Zorlu, Erhan Oral, Can Akkoyun, Can Zorlu, Sarp Agabigün, Bora Gerçekler de katılacak.
Ünlüler tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli sporcularla gösteri maçı yapacaklar.
Etkinliğin devamında, dev balonlarla üzerleri kapatılan tenis kortlarının da açılışı yapılacak.
YER: Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü (Osmaniye Mah. Çolak İbrahim Sokak No:8-Bakırköy Adliyesi ve Marmara Forum AVM yanı)
TARİH: 3 Aralık 2018-Pazartesi
SAAT: 12.00