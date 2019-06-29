Milli sporcumuz Derin Toparlak, bir hafta içinde iki ayrı branşta (serbest dalış ve paletli yüzme) düzenlenen Avrupa şampiyonalarında iki ikincilik kazandırdı. Büyükler kategorisinde Türkiye'nin ilk madalyaları boynuna takan Toparlak, bundan sonraki hedefininse birincilik kürsüsü olduğunu belirtti.

Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu da başarılarının tesadüf değil, planlı ve azimli çalışma bir sonucu olduğunu ve bundan sonraki hedeflerinin de Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Kulüp başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise "Sporcumuzla büyük gurur duyduk. Kendisini ve antrenörünü kutluyoruz. Bu başarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.