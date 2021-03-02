Valencia’nın Bakasetas’a dirseğine devam kararı çıkarken, bu sezon Galatasaray-Başakşehir, Rize-Fenerbahçe, Başakşehir-Denizli, Gençlerbirliği-Alanya ve Rize-Galatasaray maçlarındaki aynı pozisyonlarda penaltı verildi. İşte o örnekler...

Çaykur Rize-Fenerbahçe

Moroziuk’un 85. dakikada Valencia’ya olan dirsek temasında hakem Arda Kardeşler penaltı kararı vermiş, Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray-Başakşehir

Sarı-Kırmızılılar’ın 3-0 kazandığı maçın ilk yarısında Marcao’nun hava topunda Epureanu’nun kafasına eliyle teması oldu. VAR hakemi Zorbay Küçük’ün uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, dirsek olmamasına rağmen kafaya müdahaleden dolayı penaltı verdi.

Başakşehir-Denizli

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, bu maçta VAR’daydı. 90. dakikadaki Skrtel’in Mustafa Yumlu’ya dirseğinde hakem Arda Kardeşler’i izlemeye çağırmıştı. Kardeşler penaltı çalarken, maç 3-3 bitmişti.

Gençlerbirliği-Alanya

90+3. dakikada Gençlerbirliği’nden Arda’nın Caulker’a olan dirseğini Fırat Aydınus görmedi. VAR’daki Koray Gençerler’in uyarısı sonrası hareketi izleyen Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.

Rize-Galatasaray

Maçın 45. dakikasındaki hava topu mücadelesinde Melnjak’ın dirseği, arkasında kalan Emre Akbaba’nın çenesine geldi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’a gidip penaltı verdi. Diagne, beyaz noktadan topu ağlara gönderdi.