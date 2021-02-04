3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’dan kadroya katılan ve Fırtına’nın ara dönemdeki en flaş transferi olan Anastasios Bakasetas, Denizlispor maçında yüksek ihtimalle 11’de olacak. Alanya’dan gelir gelmez tek idmanla Beşiktaş kafilesine dahil edilen ve Vodafone Park’taki mücadelenin son yarım saatlik bölümünde forma giyen Bakasetas, bu kez as kadroda yer almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Yunan futbolcuyu taktik idmanda 11’de denedi.

27 yaşındaki yıldız ismin performansından memnun olan Avcı, sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın yerine Bakasetas’ı kadroya monte etmeyi düşünüyor. Orta alanda Bakasetas’ı forma konusunda zorlayan isim ise Lewis Baker. İngiliz futbolcu, Abdulkadir Parmak henüz 1. dakika dolmadan sakatlanınca, derbide oyuna girmişti. Orta sahada Berat Özdemir ve son maçların en çok alkışlanan isimlerinden Flavio’nun yeri garanti gözüküyor.

Yunus Mallı da ilk kez kadroda

Bakasetas gibi Fırtına’nın bir diğer yeni oyuncusu Yunus Mallı’nın 21 kişilik maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Son maçını 1 ay önce oynamasına rağmen idman eksiği bulunmayan ve fiziksel olarak iyi durumda gözüken 28 yaşındaki gurbetçi yıldızın, Denizlispor mücadelesine kulübede başlaması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyunun gidişatına göre Yunus’a süre verebilir.