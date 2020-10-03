Baker bu kez geri planda

Fırtına’nın, Chelsea’dan kiraladığı Lewis Baker, 3-1 kazanılan Yeni Malatya sınavındaki performansıyla parmak ısırtmıştı. Forvet arkasında görev yaparak, maestro görevini üstlenen ve atılan 3 golde de büyük pay sahibi olan İngiliz oyuncu, Ekuban’ın dönmesiyle Gaziantep karşısında oyun planında daha geride kaldı. Merkez orta sahada forma giyen Baker’ın etkinliği azaldı, istediği oyunu sahaya yansıtamadı.