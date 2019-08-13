Oynadığı hazırlık maçlarında ön liberodaki eksikliği iyice görülen Galatasaray, “6 numara” transferi için acele ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Chelsea’nin 24 yaşındaki ön liberosu Bakayoko için temaslarını sıklaştırdı ve futbolcuyla büyük oranda anlaştı. Bütün bunlar yaşanırken Monaco, eski futbolcusu için devreye girdi ve Chelsea’ye 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Ancak Tiemoue Bakayoko’nun Monaco’ya geri dönme fikrine sıcak bakmadığı kaydedildi.

Futbolcunun eski kulübünü reddetmesinin ardında Galatasaray olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki yıldızın, Chelsea’yle 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. 1.89 boyundaki Fransız oyuncunun, İngiliz kulübüyle görüştüğü ve Galatasaray’a gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Galatasaray, Falcao transferine yoğunlaştığı için ön liberoda geç kalındı. Teknik Direktör Fatih Terim, yönetimden lig başlamadan mutlaka “6 numara” transferinin bitirilmesini talep etti.

Kaynak: Akşam



