Spor Toto Süper Lig 'de topladığı 24 puanla üçüncü sırada yer alan Adana Demirspor, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.





Adana Demirspor, Tiemoue Bakayoko'nun peşinde

Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; mavi-lacivert takım, şu anda İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Tiemoue Bakayoko ile ilgileniyor. Şimşekler'de teknik direktör Vincenzo Montella'nın da yıldız oyuncuyu çok istediği öğrenildi.

Bakayoko, Ocak ayında ayrılabilir

Haberde, bu sezon Milan teknik direktöri Pioli tarafından forma şansı verilmeyen Fildişi Sahili asıllı Fransız orta saha oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Adana Demirspor, Milan'la anlaşmak istiyor

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un da 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ve İtalyan devi ile anlaşmaya çalıştığı ifade edildi.

Busiello: "Fırsatları değerlendireceğiz"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan oyuncunun menajeri Marco Busiello, "Duruma göre ocak ayında bakacağız. Milan ile fırsatları sakince değerlendireceğiz. Bu yıldan sonra Chelsea ile bir yıl daha sözleşmemiz var" dedi.

Bakayoko bu sezon forma şansı bulamadı

Bu sezon hiçbir maçta süre alamayan Bakayoko'nun Chelsea ile olan sözleşmesi de 2024 yılına kadar devam ediyor.

Adana Demirspor'un rakibi Çaykur Rizespor

Öte yandan, Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde bu akşam saat 19.00'da Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

(Ajansspor)