Bu sezon 9 gol ve 8 asistlik performansıyla Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Yunan yıldız Bakasetas, Avrupa'ya transfer olacağı şeklindeki iddialara açıklık getirdi.

“Bunu hep birlikte başardık”

A Spor'a konuşan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, şampiyonluğın kendileri için önemli olduğunu ama taraftar için daha önemli olduğunu belirten Yunan futbolcu, "Bazen çok yaklaştılar ama olmadı. Bu şehir bunu haklediyordu. Bunu hep birlikte yaşadık. Umarım bundan sonraki zamanlarda da bu sevinci yine yaşarız." dedi.

“ Galatasaray maçından sonra…”

Ben yüzde 99 inancım Galatasaray maçında şampiyonluk inancım oldu. Yüzde 100 diyemezdim ama o maçta 1-0 dan gelip 8 dakikada galip geldi. O maçta yüzde 99 şampiyon olduk dedim.

“Kutlamalar harikaydı”

Harikaydı. Ok farklı ve değişik bir stilde kutladık. İnsanlara bunu verebildiğimiz için mutluyuz ama insanlar bunu çok güzel karşılık verdiler. Sosyal medya ekibimize teşekkür ederim. Hep birlikte çok güzel bir parti yapıp kutladık.

“Başkan 'canımızı acıttın' dedi”

Ligi kazandıktan sonra da söylemiştim. Benim için önemliydi. Buraya ilk geldiğimde bunun için gelmiştim. Bazı insanların kafasında Alanya ile Trabzonspor’a attığım gol vardı. Başkan da bana canımızı yaktın demişti. Hep birlikte bu sefer başardık ve şampiyon olduk.

“Giresunspor maçında çok üzüldüm”

Tabiki penaltı atmak insanı mutlu eder. En önemlisi Fenerbahçe ’ye son dakikaya atmıştım. Önemli bir galibiyetti. Acıtan ise Giresunspor’a karşı kaçan penaltıydı. Taraftarla beni çok iyi motive etti ve ben de bu mücadeleyi sürdürdüm. Buradaki arkadaşlarım ve çalışanlarda bana destek oldular.

“Yunanistan’da da soruyorlar”

Tabiki Yunanistan’da da Türkiye’deki yaşam ile ilgili sorular soruyorlar. İki ulusun arasında bir tarih var ama bunu geçmemiz gerekiyor. Futbol bunları birleştiriyor. Türkiye’de yaşayan, Yunanistan’dan gelen insanlarız. Herkes bize iyi davranıyor. Burada olduğumuz için çok mutluyuz."

“Transferimi kulüp bilir”

Avrupa kulüplerinden transfer teklifleri aldığıyla ilgili iddialarla yanıt veren Bakasetas, "Açıkcası bu tarz haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bunlar yalan. Çünkü bir teklif gelirse bunu ilk bilecek olan kulüptür. 2 yıllık sözleşmem var. Bana istediğim her şeyi veren bir kulüp. Bana teklif gelirse kulüp karar verecek olan kulüptür. Bu tarz adımlar atmak isterim ama bunun kararını verecek olan kulüptür." ifadelerini kullandı.