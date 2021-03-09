2015-2016’da Panionios formasıyla Yunanistan Ligi’nde sezonu 11 golle tamamlayan Tasos Bakasetas, eski takımına karşı rekor için sahadaydı. Dünkü maça kadar 11 golü bulunan yıldız futbolcu, penaltıdan fileleri havalandırdı ve 12. kez rakip fileleri havalandırıp kariyer rekoru kırdı. Ancak Bakasetas’ın çabası ve skor katkısı, bu kez puan getirmedi. Daha önce 4 maçta attığı 4 golle Bordo-Mavililer’e 12 puan kazandıran Yunan 10 numara, 90 dakika sonunda üzgün bir şekilde sahadan ayrıldı. Karşılaşma boyunca Trabzonspor’un hücumdaki en istekli ve çalışkan ismi olan Bakasetas, aynı zamanda Fırtına’nın ligde kaydettiği son 8 golünün 5’inin sahibi konumunda.

Ceza sınırına geldi

Öte yandan Bakasetas, dünkü maçta gördüğü sarı kartla sınıra geldi. Bu sezon 7. kez sarıyla cezalandırılan Yunan futbolcu, önümüzdeki hafta Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede de sarı kart görmesi durumunda cezalı olacak ve Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakacak.



