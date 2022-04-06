Trabzonspor 'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas için İtalyan ekibi Torino ile Portekiz ekibi Sporting'in talip olduğu haberlerin ardından 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinden açıklama geldi.

Anastasios Bakasetas'ın menajeri Dimitriadis Christos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakasetas şu anda Trabzonspor'un oyuncusu ve tek düşündüğü Trabzon'a şampiyonluk getirmek. Trabzonspor'a transfer olduğu gün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na söz verdiği gibi..." ifadelerini kullandı.

12 MİLYON EURO İDDİASI

Bakasetas'ın kontratında 12 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu ve Sporting'in bu ücreti ödemeyi kabul ettiği iddia ediliyordu.

Trabzonspor'dan yıllık 1.25 milyon euro kazanan Bakasetas'ın da Sporting ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 2.5 milyon euro kazanacağı kaydediliyordu.

16 GOLDE KATKISI VAR

Trabzonspor, Bakasetas'ı 2021'in Ocak ayında Alanyaspor 'dan 3 milyon euro'ya transfer etmişti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla çıktığı 35 resmi maçta 8 gol ve 8 asist üretti. (Hürriyet)