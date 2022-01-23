Bakasetas: Zor günler geçirdim

Süper Lig 'in 23. haftasında Trabzonspor , deplasmanda son dakikalarda bulduğu gollerle Galatasaray deplasmanından 2-1 galip geldi. Bu maçta bir de gole imza atan Yunan futbolcu Bakasetas, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Bakasetas'ın sözleri:

Zor günler geçirdim. Bu takımda olmaktan dolayı o kadar mutluyum ki... Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Hayat böyledir. İşler istediğiniz gibi gitmez. Bu gol, bütün takım arkadaşlarım içindi. Hayatımda attığım en önemli gollerden biriydi belki. Bütün takım arkadaşlarımız adına, benden desteklerini esirgemeyenler için inanılmaz bir andı. Herkese teşekkür ediyorum.