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Bakasetas: Zor günler geçirdim

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, Galatasaray galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu zor günler geçirdiğini ve bordo mavili takımın kendisine çok büyük destek verdiğini söyledi.

23 Ocak 2022, Pazar 21:22 Son Güncelleme:
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Bakasetas: Zor günler geçirdim

Süper Lig 'in 23. haftasında Trabzonspor , deplasmanda son dakikalarda bulduğu gollerle Galatasaray deplasmanından 2-1 galip geldi. Bu maçta bir de gole imza atan Yunan futbolcu Bakasetas, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 

İşte Bakasetas'ın sözleri: 

Zor günler geçirdim. Bu takımda olmaktan dolayı o kadar mutluyum ki... Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Hayat böyledir. İşler istediğiniz gibi gitmez. Bu gol, bütün takım arkadaşlarım içindi. Hayatımda attığım en önemli gollerden biriydi belki. Bütün takım arkadaşlarımız adına, benden desteklerini esirgemeyenler için inanılmaz bir andı. Herkese teşekkür ediyorum. 

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