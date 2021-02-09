Bakasetas: 'Yatırımın karşılığını vermeye çalışıyorum'

Devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katılan ve ilk kez 11'de başladığı Denizlispor mücadelesinde attığı tek golle Fırtına'ya zaferi getiren Anastasios Bakasetas dün de gecenin kahramanı olmayı başardı. Golsüz devam eden karşılaşmanın 49. dakikasında şık vuruşuyla kaleci Abdulsamed'i avlayan Yunan futbolcu yine kilidi açan isim oldu. Çıktığı 3 maçta direkt olarak Trabzonspor'un hanesine 6 puan yazdıran 27 yaşındaki futbolcu nokta atışı transfer olduğunu kanıtladı.

'İyi şutlar çekiyorum'

Maçın ardından performansını yorumlayan yıldız oyuncu, "Dünyada ekonomik sıkıntılar var. Trabzonspor bana bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Gol öncesinde de topun bana geleceğini hissetmiştim. Ceza sahası içinde ve dışında iyi şutlar çektiğimi düşünüyorum. Güzel bir gol oldu" dedi.