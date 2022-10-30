Trabzonspor 'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas tarihe geçti... 5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bu gol Kupa 2'nin grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen frikik oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle tam 14 gole direkt katkı verdi.

Deplasmanda direnemiyor

Karadeniz ekibi, bu sezon evinde gösterdiği performans ile başarılı bir performans sergiledi. Fırtına, Akyazı'daki maçlarda ligde kalesinde sadece 2 gol görürken, deplasmanda ise hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor, konuk olduğu maçlarda 11 gol yedi. Avrupa'da ise deplasmanlarda kalesinde 10 gol gören Bordo- Mavililer, bu alanda 21 gole engel olamadı.

Hazırlıklar yarın başlıyor

Bordo-Mavilier, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda oynayacağı Ferencváros maçı hazırlıklarına önceki gün başlamıştı. Karadeniz devi, dünü izinli olarak geçirdi. Fırtına'nın bugün de toplanması beklenmiyor. Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Ferencváros maçı hazırlıklarını sürdürecek.