Süper Lig'in devre arasında nokta transferlere imza atan Trabzonspor, Berat Özdemir, Yusuf Mallı ve Anastasios Bakasetas transferlerine imza atarak ligin ikinci yarısında zirveyi zorlayacağının sinyallerini verdi. Bordo-mavililer 54 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 151 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Bakasetas transferiyle 27 yabancı oyuncu transferi yaptı.

Rekor Brezilya'da

Trabzonspor’da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalılar'ın fazlalığı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden tam 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması giydi.

Bordo-mavililer, Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'den 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Trabzonspor, Almanya, Portekiz, Ukrayna, Senegal Sirbistan ve Çekya'dan 4'er oyuncu kadrosuna katarken, Bosna Hersek, Kolombiya, Kamerun, Norveç, Hırvatistan, Makedonya, İngiltere, ve Gine'den 3'er oyuncuyla sözleşme imzaladı. İsveç, Azerbaycan, İran, Karadağ, Mısır, Hollanda, Güney Kore, Romanya, Mali, Bulgaristan, Fildişi Sahili, Cezayir ve Yunanistan 2'şer, Avusturya, Belarus, Ekvator, Yeşil Burun Adaları, Tago, Fransa, Kosova, Arnavutluk, Kosta Rika, Fransız Guyanası, Avustralya, Paraguay, Danimarka, Kongo, Fas, Burundi, Peru ve Nambiya'dan 1'er oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

Rekor İbrahim Yatara'da

Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından bordo-mavili takımın bünyesine katılan Yattara, 2003-2004 ve 2010-2011 sezonları arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Futbol oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.

100 maçı aşan isimler arasında

Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncuları arasına giren Yattara'yı ise Colman 161 maç, Alanzinho 140, Perira 137, Shota 121 ve Petkovic 103 maçla takip etti. Fenerbahçe'ye transfer olan Trabzonspor'un eski Arjantinli oyuncusu Jose Sosa ise 99 maçta kalarak 100 maçı aşan isimler arasına giremedi.

Ahmet Ağaoğlu 26 yabancı oyuncu transfer etti

Nisan 2018'de yılında göreve gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1028 günlük görev süresi boyuncu 27 yabancı oyuncu transferine imza attı. Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Nemanja Andjusic (Bosna Hersek), Donis Avdijaj (Kosava), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Le (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Bekar (İngiltere) Monuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon ve Flavio (Brezilya), Staven Plaza (Ekvator), Benik Afobe (Kongo DC), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları) ve Bakasetas (Yunanistan) kadrosuna kattı.

Bakasetas ikinci Yunanistanlı oyuncu

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, bordo-mavililerin şimdiye kadar transfer ettiği ikinci Yunanistanlı oyuncu oldu. Daha önce bordo-mavililerde 2014-2015 sezonunda Yunan savunma oyuncusu Avraam Papadopoulos forma giymişti.

İHA