Bakasetas: Top ayağa oturunca...

Oyunun kilidini açan jeneriklik ilk golü atan Bakasetas, “Sol ayağımı daha iyi kullanıyorum ama arada sağ ayak deniyorum idmanlarda ve maçlarda. Bugün de tam ayağıma oturdu, bildiğiniz gibi ayağa oturunca da kral oluyorsunuz. Gerçekten fantastik bir gol oldu” dedi. Yunan forvet, Türkiye’nin en büyük takımlarından birine karşı oynadıklarını hatırlatırken, “Anahtar nokta çok koşmaktı. Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptılar. Fırsatları da gole çevirince kazandık, mutluyuz” diye konuştu.