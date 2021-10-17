Bakasetas: Takımın maçı kazanması benim için çok daha önemli

Süper Lig 'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe 'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor 'da Bakasetas, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bakasetas'ın açıklamaları şöyle;

Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Takımın maçı kazanması benim için çok daha önemli. Hem maçı kazanmak, hem de benim gol atmam çifte mutluluk sağlıyor. Abdülkadir'in ricası üzerine o dansı yaptım. Normalde çok iyi dans eden birisi değilim. Bugün harika mücadele ettik ve önemli bir galibiyet elde ettik. Takıma adaptasyon konusunda buradaki herkesin inanılmaz yardımı ve desteğini gördüm. Bu kadar inancı görünce buna karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Adaptasyonumun kısa sürmesinin nedenlerinden biri Yunanistan'da büyük bir takımda oynamamdır. Bunun da çok yardımı oldu.