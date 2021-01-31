Bakasetas: Oynamaya hazırım

Bakasetas'ın maç öncesi Beinsports'a açıklamaları şu şekilde:

Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Sezon sonu için hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Saha içi ve dışında üzerime düşen göevi sonuna kadar yapmaya hazırım.

Oynamaya hazırım. Buna teknik direktörümüz karar verecek. Derbileri oynamak güzel ve zordur. Takım olarak hazır durumdayız.