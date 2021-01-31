Bakasetas: Oynamaya hazırım
Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fiziksel açıdan hazır olduğunu ancak oynayıp oynamayacağına hocasının karar vereceğini belirten Yunan oyuncu, "Saha içi ve dışında üzerime düşen görevi sonuna kadar yapmaya hazırım." şeklinde konuştu.
Bakasetas'ın maç öncesi Beinsports'a açıklamaları şu şekilde:
Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Sezon sonu için hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Saha içi ve dışında üzerime düşen göevi sonuna kadar yapmaya hazırım.
Oynamaya hazırım. Buna teknik direktörümüz karar verecek. Derbileri oynamak güzel ve zordur. Takım olarak hazır durumdayız.