Bakasetas milli takımda şov yapıyor

28 yaşındaki oyuncu, Yunanistan'ın UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada skoru belirleyen isim oldu. Bakasetas 36'da fileleri havalandırdı. Bordo-Mavili oyuncu Milli takımda 2 Haziran'da forma giydiği Uluslar Ligi mücadelesinde de Kuzey İrlanda deplasmanında 1-0 kazanan takımının galibiyet sayısını ağlara göndermişti. Bakasetas geride kalan sezonda Trabzonspor 'da 8 gol 4 asistle oynamıştı. Avrupa kulüpleri lig performansının ardından da Milli takımda da başarısını sürdüren 28 yaşındaki oyuncuyu yakın takibe aldı.