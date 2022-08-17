Temsilcimiz Trabzonspor , Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Kopenhag'a 2-1 yenildi. Yunan yıldız Anastasios Bakasetas, skor 2-0'ken 79. dakikada attığı kritik golle Bordo-Mavili ekibin tur şansını oldukça artırdı. Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut, rakibe de çarparak ağlarla buluştu.

MAÇIN EN İYİLERİNDENDİ

29 yaşındaki orta saha, maçın 90 dakikasında Trabzonspor adına en iyi performans gösteren oyunculardan oldu. Bakasetas, haftaya Akyazı'da oynanacak rövanşta da Bordo-Mavili taraftarların en çok güvendiği isimlerinin başında geliyor.

VISCA'YI UNUTMADI

Bakasetas, attığı golden sonra Edin Visca’nın formasını göstererek takım arkadaşını unutmadı. Boşnak yıldız Visca, kolundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu ve uzun süre sahalardan uzak kalacak.







