Bakasetas kadroda neden yok? Abdullah Avcı açıkladı

Süper Lig 'in 10. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı, Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas'ın son antrenmanda rahatsızlık hissettiği için kadroda yer almadığını dile getirdi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sezon başından beri sakatlıklar çok fazla etkilemedi. Tüm takımlar bu durumları yaşadı. Hamsik geçen hafta yoktu ama oyun sistemi aynı şekilde devam etti. Bakasetas bizim için anahtar bir oyuncu ama sporcu sağlığı önemli. Dün antrenman sonunda bir rahatsızlık hissetti. Risk almadık. Bir maç oynayıp uzun vadede kaybetmektense bu haftayı böyle geçtik."







