Bakasetas için transfer kararı verildi

Trabzonspor 'un Yunan yıldızı Bakasetas, geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Bu sezon da 9 gol, 7 asistle takımını adeta sırtladı.

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KESİNLİKLE SATILMAYACAK

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bir kez daha transferin gözdesi haline geldi. Ancak yönetim, ocak ayında takımın en önemli isimlerinden biri olan Bakasetas’ı satmayı kesinlikle düşünmüyor.

SERBEST KALMA MADDESİ 12 MİLYON EURO

Bu transferi bitirmek isteyen kulüplerin önce Trabzonspor’da çok mutlu olan yıldız futbolcuyu ikna etmesi, ardından 12 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini peşin olarak ödemesi gerekiyor.