Bakasetas için 9 milyon Euro

Yunan basını, Trabzonspor ’un yıldızı Bakasetas için Fiorentina’nın resmi teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Uluslar Ligi’nde Yunanistan Milli Takımı ile şov yapan Bakasetas’ın sözleşmesinde 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunurken, İtalyan ekibinin 9 milyon Euro’luk bir bütçe ayıracağı vurgulandı.

Bordo-Mavililer’in önceki sezonun devre arasında 3 milyon Euro karşılığında Alanyaspor ’dan kadrosuna kattığı Bakasetas’ın, 8-9 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.