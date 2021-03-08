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Bakasetas eski takımına karşı kariyer rekoru kırdı

Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçta tek golünü Bakasetas kaydetti. Bakasetas böylece kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu. Alanyaspor ile 7 kez, Trabzonspor ile 5 kez gol kaydeden Yunan oyuncu bu sezon Süper Lig'de 12 gole ulaştı

08 Mart 2021, Pazartesi 18:41 Son Güncelleme:
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Bakasetas eski takımına karşı kariyer rekoru kırdı

Trabzonspor'un Alanyaspor maçında tek golünü kaydeden Bakasetas, kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu. Bu sezon Süper Lig maçlarında Alanyaspor ile 7 kez, Trabzonspor ile 5 kez gol kaydeden Yunan oyuncu böylece 12 gole ulaştı. Bakasetas, lig maçları baz alındığı zaman en golcü sezonuna ulaşmış oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de 10 gol atan Anastasios Bakasetas, 2015-16 sezonunda Panionios forması altında Yunanistan Süper Lig'inde 11 gole imza atmıştı. Bakasetas bu barajı bu sezon geçmiş oldu

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