Bakasetas eski takımına karşı kariyer rekoru kırdı
Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçta tek golünü Bakasetas kaydetti. Bakasetas böylece kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu. Alanyaspor ile 7 kez, Trabzonspor ile 5 kez gol kaydeden Yunan oyuncu bu sezon Süper Lig'de 12 gole ulaştı
Trabzonspor'un Alanyaspor maçında tek golünü kaydeden Bakasetas, kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu. Bu sezon Süper Lig maçlarında Alanyaspor ile 7 kez, Trabzonspor ile 5 kez gol kaydeden Yunan oyuncu böylece 12 gole ulaştı. Bakasetas, lig maçları baz alındığı zaman en golcü sezonuna ulaşmış oldu.
Geçen sezon Süper Lig'de 10 gol atan Anastasios Bakasetas, 2015-16 sezonunda Panionios forması altında Yunanistan Süper Lig'inde 11 gole imza atmıştı. Bakasetas bu barajı bu sezon geçmiş oldu