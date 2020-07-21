Bakanlık’ta satranç günü kutlandı

20 Temmuz Dünya Satranç Günü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı ile kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ile Büyük Usta statüsünde olan Milli Sporcu Kübra Öztürk katıldı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde “Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte miniklerle birlikte ilk hamleyi yapan Bakan Kasapoğlu 64 branşa ciddi anlamda destek veren bir bakanlık olduklarını belirterek, “Her biri birbirinden değerli bu genç sporcularımız ile buluşmak bizim için gerçekten çok heyecan ve mutluluk verici. Satranç, bir düşünce sporudur, beyin cimnastiğidir. Kişisel gelişimdeki etkisi büyüktür. Gençleri bu spora teşvik gayretlerinin her biri altın değerindedir” dedi.