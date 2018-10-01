Bakandan yeni sistem açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buenos Aires'te düzenlenecek 3'üncü Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla bir araya geldi.

İstanbul'daki buluşmada alt yaş gruplarındaki büyük organizasyonlarda madalya kazanan sporcuların bugün aynı başarıları tekrarlayamadığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bakanlıkta bu sorunları ortadan kaldıracak yeni bir sisteme geçeceğiz" diyerek sporda devrime hazırlandıklarının işaretini verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun önemli sözleri şöyle oldu: "Efsane sporcu Muhammed Ali: "Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur." demiş. Hayal edin ve çalışın, başaracaksınız. Bize düşen sizin yolunuzu açmak, sizlere destek olmaktır. Daha önce bu organizasyonda veya alt yaş gruplarındaki büyük organizasyonlarda madalya kazanan sporcularımızın bugün aynı başarıları tekrarlayamadığını görüyoruz. İşte burada bir sıkıntı var. Demek ki sizlere tam anlamıyla destek veremiyoruz veya başarılarınızın devamlılığı ve de gelişiminiz adına sistemde bir kopukluk var. Bu konu hem sizler için, hem Türk sporu için çok hayati ve hassas bir konu. Çok yakında yeniden yapılanacak Bakanlığımızda bu sorunları ortadan kaldıracak yeni bir sisteme geçeceğiz."