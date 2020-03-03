Ankara’da bir otelde düzenlenen programda özel sporcularla buluşan Bakan Kasapoğlu, Mehmetçiğin İdlib’de Bahar Kalkanı Harekatı’nı yürüttüğünü hatırlatarak, “Desteğimiz, duamız her daim sadece bu ülkenin değil, insanlığın selameti için canı pahasına çarpışan kahraman Mehmetçiğimizle. Bugüne kadar kutsal topraklar ve şanlı bayrak uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Sizlerle birlikte onların bu kutsal emanetine sahip çıkacağız, ilelebet bu şanlı medeniyeti, bayrağı payidar kılacağız” ifadelerini kullandı.

‘Sizlerle bir arada olmak ayrı bir enerji’

Bakan Kasapoğlu, özel sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle devam etti: “Sizlerle, özel kardeşlerimizle bir arada olmak bizler için her zaman ayrı bir enerji, heyecan, mutluluk. Gözlerinizdeki ışığı, sizlerdeki enerjiyi, heyecanı hissetmek bizlere de her zaman güç ve müthiş bir enerji veriyor. Bu vesileyle bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Askerlerimize daha önce Barış Pınarı Harekatı’nda olduğu gibi selamlarımızı, dualarımızı göndereceğiz. Onlara moral vereceğiz. Sizlerin buradaki heyecanı, cesareti, gücü, askerlerimiz için ayrı bir moral, motivasyon kaynağı olacaktır.”

‘Rekor bir katılım var’

Down Sendromlular Spor Oyunları’nın 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Daha önce İtalya’da gerçekleşmişti ve 22 ülke katılmıştı. Bu sene rekor bir katılım var. Çünkü bu sene Antalya’da düzenleniyor. Bu önemli organizasyonu hep birlikte gerçekleştirecek, 36 ülkeyi ağırlayacağız. Oyunlara 8 branşta 120 sporcuyla katılacağız. Bütün sporcularımızın burada çok başarılı bir performans ortaya koyacağına inanıyorum. Çünkü sizler bu işe gönül veriyorsunuz” diye konuştu.