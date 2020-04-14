Bakan Selçuk'tan Corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren öğretmene Allah'tan rahmet diledi.

14 Nisan 2020, Salı 15:21 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk'tan Corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren öğretmen için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker'in, koronavirüs tedavisi gördüğü Seka Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Paylaşımında, "Her işi öğrenir, yapar ve bu zor süreci atlatırız yeter ki can sağlığı olsun." dediklerini hatırlatan Selçuk, "Ne kadar haklıymışız. Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz Sait Murat Teker öğretmenimize Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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