Bakan Pekcan 'Temassız Dış Ticaret' uygulamasının görüntülerini paylaştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasına yer verilen görüntüleri paylaştı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 14:26 Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan 'Temassız Dış Ticaret' uygulamasının görüntülerini paylaştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "Temassız Dış Ticaret" uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer veren Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



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