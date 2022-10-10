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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan olimpiyat şampiyonu satranççılara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

10 Ekim 2022, Pazartesi 20:05 Son Güncelleme:
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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan olimpiyat şampiyonu satranççılara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Türkiye-Kırmızı Takımı'nı kutluyorum. Elde ettikleri tarihi olimpiyat şampiyonluğu ile bizleri gururlandıran Büyük Usta Cemil Aghamaliyev kaptanlığında Eray Kılıç, Hasan Hüseyin Çelik, Taha Özkan, Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu'dan oluşan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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