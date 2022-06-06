Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak organizasyonu ikinci sırada tamamlayan milli yüzücüleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Portekiz’in Sebutal kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 2’si altın, 2’si gümüş ve 2’si bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan milli yüzücülerimizi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettikleri madalyalarla bizleri sevindiren, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum”

Hidayet Türkyılmaz / ANKARA (İHA)