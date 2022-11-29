Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Endüstrisi Derneği tarafından 'Sağlık ve çevre için bisiklet' sloganıyla 'TBMM'de Bisikletli Günler' programı düzenlendi. Programa TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç ve milletvekilleri katıldı. Programda, kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Meclis Başkanlığı'na 30 bisiklet teslim edildi.





Bakan Kasapoğlu, konuşmasında, bisikletin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, "Önceki gün Uşak Üniversitesi'ndeydim. Orada kampüs içi bisiklet seferberliğini kararlaştırdık. Bisikletin milletvekillerimiz ve personel tarafından daha yaygın kullanılması bizim için de büyük heyecan vesilesidir. Meclis'imizin spora olan katkısı, spora olan ilgisi bu vesileyle de daha farklı bir noktaya gelecek. Yeter ki burada bisiklet yaygın bir şekilde kullanılsın. Biz de bakanlık olarak her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, basın mensubunun sorusu üzerine, İzmir'de Göztepe -Altay maçında çıkan olaylara ilişkin, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük, konuyu takip ediyoruz. Şiddetin, sporu gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

Meclis Başkan Vekili Celal Adan ile AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç da bisiklet kullanımının önemine değindi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, milletvekillerinin kullanımı için tahsis edilen bisikletlerle Meclis bahçesinde pedal çevirdi. (DHA)