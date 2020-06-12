Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arjantin’de düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda birinci olan Taylandlı haltercinin yasaklı madde kullanımı sonucunda Oyunlardan diskalifiye edilmesinin ardından, milli haltercimiz Dilara Narin’in altın madalyanın yeni sahibi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda birinci olan Taylandlı haltercinin yasaklı madde kullanımı sonucunda oyunlardan diskalifiye edilmesinin ardından, milli haltercimiz Dilara Narin altın madalyanın yeni sahibi oldu.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar +63 kiloda mücadele eden milli haltercimiz Dilara Narin, gümüş madalya kazanmıştı. Yarışmayı sporcumuzun önünde birinci sırada tamamlayan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng’de yasaklı madde kullanımı tespit edilmesi sonucu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına bağlı olarak sporcu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Oyunlardan diskalifiye edildi. Böylece milli haltercimiz Dilara Narin birinci sıraya yükselerek altın madalyanın yeni sahibi oldu. Dilara Narin’in altın madalyası, IOC’nin “Olimpiyat Madalyası Yeniden Tahsis İlkeleri ve Törenler” kuralları doğrultusunda yapılacak bir törenle kendisine takdim edilecek.

"Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arjantin’de düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda birinci olan Taylandlı haltercinin dopingli çıkmasının ardından milli sporcu Dilara Narin’in altın madalyanın yeni sahibi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, “Dopingle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele noktasında Bakanlık olarak önemli bir mücadele verdiklerini belirterek, “Dopingle mücadele, ülke sporumuz açısından üzerinde hassasiyetle yaklaştığımız ve çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız” şeklinde konuştu.

Dopingle mücadelede akademik camia ve spor camiası ile işbirliği yaptıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Geçmişte sporcularımızda doping çıkıyor ve madalyalar elimizden alınıyordu. Son yıllarda dopingle mücadelede geldiğimiz nokta çok önemli. Bu noktada ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ felsefesiyle spor camiası olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Akademik yayınlarla birlikte sporcularımızın bilinçlenmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Bu çerçevede bakanlığımız gereken çalışmaları titizlikle gerçekleştirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kartal / ANKARA (İHA)