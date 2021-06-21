Bir mucizenin peşinden koştuğumuz İsviçre karşılaşmasında Ay-Yıldızlılar'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yalnız bırakmadı. Azerbaycan'ın Başkenti’nde bulunan Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte stattan takip etti. Büyük üzüntü yaşandı FIFA Başkanı Gianni İnfantino da kritik mücadele için Bakü Olimpiyat Stadyumu'ndaydı. Protokol tribününde kritik mücadeleyi izleyen Kasapoğlu yediğimiz goller sonrasında büyük üzüntü yaşadı.