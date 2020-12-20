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Bakan Koca'dan son dakika mutasyon açıklaması: Uçuşlar durduruldu

Türkiye, yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkeye olan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı.

20 Aralık 2020, Pazar 23:19 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan son dakika mutasyon açıklaması: Uçuşlar durduruldu

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi.

Fahrettin Koca ayrıca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

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