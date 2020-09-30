Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bazı ülkelerde kısıtlı sayıda seyircilerin futbol maçlarını stadyumdan izlediği bilgisi verilerek Türkiye'de maçların seyirci durumu üzerine bir soru soruldu. Bakan Koca, futbol maçlarında seyirci durumu hakkında kısa bir açıklama yaptı

Bakan Koca, "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz"