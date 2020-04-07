Bakan Koca vefat ve vaka sayılarını açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bugün bir araya geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalara başladı. Bakan Koca’nın açıklamalarını canlı olarak bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Bakan Koca, "Artık büyük şehirler başta olmak üzere toplam 31 ilde izolasyon kurallarını arttırdık. Sokağa çıkma konusunda kısıtlar getirildi. Bu aşamada iki taraf var. hepimizi eşit derecede tehdit eden virüsü karşısında güç birliği içinde olmamız gerekiyor"

"Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu"

"Dünyada henüz tedbirlerden olmadığı zamanda hareket geçtik. Hemen Bilim Kurulu'nu oluşturduk. Tavsiye kararları ulusal politikaları etkiledi. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olmak için başka ihtiyaçlar çıktı. Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Kurul, toplumsal konularda bilgiler verecek. Hayatı kolaylaştıracak ifadeler verecek. Bu kurulun hayırlı olmasını istiyorum"

"Çin'de ilk çıkan belirtiler yaşlılara yönelikti ancak her yaş grubundan risk grubu var. 60 yaş üstü ile birlikte kronik hastalığı olan herkes bu risk grubuna eklenmiştir. Şüpheli vatandaşların takibi konusunda test sayısı artırdık. Tespit ettiğimiz her vakanın temas zincirini geriye doğru tarıyoruz"

"İlaç tedavisine erken başladık ve başarılı olduk"

"Hastalığın takibinde akciğer tutulumu önemli. Son dönemde hastaların akciğer tedavisinden ilaç kullanımı ile başarılı olduk. İlacı erkenden temin ettik ve ücretsiz olarak hastalarımıza verdik. Bir çok ülke bu konuda çalışmalar yapıyor. İlaç tedavisine erken başladık ve başarılı olduk. Sağlık sistemimizin gücü bize güven vermektedir"

7 Nisan 2020 vaka ve vefat sayıları

"Bugünkü kaybettiğimiz vatandaş sayısı 76. Toplam test sayısı 20.023 olarak gerçekleşti. Toplam vaka sayısı ise 3.892 olarak gerçekleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak gibi noktalarda vaka yoğunluğu fazla"

"Erkeklerde kadınlara göre daha fazla vefat sayısı var"

"Tüm dünyada olduğu gibi erkeklerde daha çok görülüyor. Aralık 20 ile 65 arasında yoğunluğun daha çok olduğu ve 65 yaş sokağa çıkma yasağının ardından ciddi bir düşüş olduğu gözleniyor. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla vefat sayısının olduğunu belirtmek gerek. Herkesin kendisini evde izole etmesini özellikle istiyoruz. Özel sektör dahil bu ortamın, minimal personel ile devam etmesi konusunda tavsiyelerimiz var. 83 milyonun olabildiğince izole etmesini istiyoruz. Toplu alanda mutlaka maske kullanılmasını istiyoruz."

"Solunum sıkıntısı, yoğun bakım ve pnönomi'ye ne kadar azaltırsak o kadar başarılı oluruz"

"Vakaların pnonömi yani zatürreye dönme sayılarının düştüğünü görüyoruz. Solunum sıkıntısı, yoğun bakım ve pnönomi'ye ne kadar azaltırsak o kadar başarılı oluruz. Erken dönemde tespit etmenin önemli bir tablosunu görüyoruz"

"Dijital yöntem ile takip sistemi"

"Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyarabileceğimiz sistemin hazırlıklarını tamamladık. Bir iki gün içinde devreye girmiş olacak. Hastalarımız aplikasyon indirmek zorundalar. Anlık olarak durumlarını görebilecekleri bir sistem geliştirdik. Bir mesajla onu uyaran bir sistem. Gerekirse emniyet kuvvetlerinin devreye gireceği sistem"

"Hastaneler salgın sonrasında da kullanılacak"

"İstanbul'da açılacak iki hastanenin 1000 yataklı planlandı. Sancaktepe'de aynı zamanda şehir hastanesini planladığımız bölgemiz. Bu iki hastaneyi prefabrik olarak düşünmedik. Yani bu iki hastaneyi tek katlı, içinde ameliyathaneleri ve MR ile tomografi odaları olacak şekilde planladık. Hastaneler salgın sonrasında da kullanılacak, geçici değil kalıcı planlandı. Yoğun bakım oranımız %62-63 seviyelerini aşmadı. Atatürk Havaalanı'nda yapılacak hastane ise hasta transferi konusunda avantajları olacaktır. "

"Özel hastaneler yoğun bakım durumunda ücret alamaz. Alırlar ise gereğini yaparız."

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