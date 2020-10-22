Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı." açıklamasında bulundu.

22 Ekim 2020, Perşembe 22:04 Son Güncelleme:
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Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı." bilgisini paylaştı.


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