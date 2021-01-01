Bakan Koca açıkladı! Mutasyonlu vaka Türkiye'de var mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini ve kontrol altına alındığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini ve kontrol altına alındığını açıkladı.
İşte detaylar;
https://twitter.com/fanatik_plus/status/1345055625210966018