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Bakan Koca açıkladı! Mutasyonlu vaka Türkiye'de var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini ve kontrol altına alındığını açıkladı

01 Ocak 2021, Cuma 20:22 Son Güncelleme:
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Bakan Koca açıkladı! Mutasyonlu vaka Türkiye'de var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini ve kontrol altına alındığını açıkladı.

İşte detaylar;

https://twitter.com/fanatik_plus/status/1345055625210966018


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