Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis sözünü tuttu. Bakan Kasapoğlu’nun talimatıyla Sarıbal Mahallesi’nde yaptırılan tenis kortu ve halı sahanın yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girmiş, beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle tenisle tanışmıştı.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş bir arazinin zemini üzerinde kendi imkanlarıyla toprak kort yaptı.

Yöresel kıyafetleri ile sahaya giren vatandaşlar, Öğretmen Yusuf Avcıbaşı’nın verdiği eğitimler sayesinde tenis oynamayı öğrendi. Daha sonra vatandaşlar, yöresel kıyafetlerle tenis oynarken çekilen fotoğraf ve videolarıyla gündeme geldi.

Bakan Kasapoğlu tenis kortu ve halı saha yapılması için talimat verdi

Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan Sarıbal köylülerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıbal Mahallesi’ne halı saha ve tenis kortu yapılması için talimat verdi.

Bakan Kasapoğlu’nun “Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz.” ifadelerinin ardından köyde halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı iki sahanın yapılması için harekete geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin inşaatı bir buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

“Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız”

Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahada tenis oynayan Sarıbal köylülerini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın spor yapma isteği bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onlarla gurur duyuyoruz.” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Viranşehirli vatandaşlara verdikleri tesis sözünü bir buçuk ayda tamamladıklarını ifade ederek, “Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu her yere tesis yapılması hamlemiz artarak sürecek. Viranşehir’de yaptığımız tesisler yeni yıldızların, yeni şampiyonların yetişmesine vesile olacaktır. Tesislerimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun ” diye konuştu.